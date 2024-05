International School of Modena oltre 200 gli invitati riuniti per festeggiare i 25 anni

(Di lunedì 27 maggio 2024) C’è Gustav, medico specializzando all’Università di Lund (Svezia), nato in Svezia ma cresciuto fino ai 18; c’è Leander, aspirante attore di Stoccarda, oggi impegnato alla Scuola di recitazione di Londra e che all’diè arrivato a 16quando la sua famiglia si è trasferita in Italia. E poi, ancora, Thiago, radici portoghesi ma un’infanzia vissuta tra Svizzera, Belgio, Giappone e; Giov, emiliano, che a soli 17è sbarcato negli USA grazie a una Borsa di Studio legata al Golf grazie agli ottimi risultati ottenuti durante il suo percorso all’of. Le loro sono solo alcune delle voci e delle storie dei ragazzi che dal 1998 a oggi si sono diplomati all’of, la prima scuola in Emilia Romagna, e la terza in Italia, ufficialmente autorizzata a utilizzare i tre programmi didattici IB (Baccalaureate® – www.

