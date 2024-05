Inter - testa al dopo-Zhang Ora il contratto di Lautaro Festa a metà con il Verona

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il primo passo post-campionato, per l’, potrebbe arrivare già domani. Nelle prossime ore i dirigenti di Oaktree torneranno a Milano e già domani il tecnico dovrebbe incontrare sia i nuovi proprietari, che i dirigenti dell’area sportiva che già ben conosce e con cui traccerà le linee guida del mercato estivo. "Ormai – ha detto ieri Beppe Marotta nel prepartita – il passaggio di proprietà è ufficiale. Ringrazio la famigliaper aver contribuito a vincere sette trofei. Si apre un altro ciclo e ho avuto la possibilità nell’immediato di confrontarmi coi vertici del fondo. Sono tranquillo perché le idee sono chiare, Oaktree non farà toccata e fuga. Vuole dare continuità, programmare e rispettare la storia di questo glorioso club. Hanno già dato conferma e fiducia al management, per cui si può ambire a risultati sempre importanti".

