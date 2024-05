Inter-Sassuolo Primavera 1-3 pagelle | tutti bocciati Dal 5 in giù!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’perde contro ilcon il risultato di 3-1 e non arriva in finale per lo Scudetto. Aleksandar Stankovic è il peggiore in campo, ma viene accompagnato anche da Issiaka Kamate. Ledella gara shock. Raimondi 5: La respinta sul tiro di Kevin Bruno che porta al primo gol è un errore grossolano. Anche decisivo ai fini della sconfitta. Non basta la parata su Kumi della ripresa per la sufficienza.– DIFESA Aidoo 5.5: Non regge le scorribande di Knezovic sulla sinistra, che lo mette spesso in difficoltà. Segna il gol della bandiera della serata. Stante 5: La peggior prestazione della stagione, proprio nella partita decisiva per la finale Scudetto. Gli scappa chiunque, Russo compreso sul secondo gol del