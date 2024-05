Inter-Sassuolo Primavera 1-3 il tabellino della semifinale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)è terminata da pochi minuti con il risultato di 1-3. Questo è ilpartita valida per la primadel Campionato. I nerazzurri di Christian Chivu in black-out totale. ADDIO – L’, nonostante i favori del pronostico, hanno subito in lungo e in largo la potenza del. I neroverdi al Viola Park si sono imposti per 3-1 con una partita a senso unico. Iltrova subito il gol dopo appena sei minuti con Bruno che approfitta di una dormitadifesa. Alla mezzora invece arriva il raddoppio di Russo. Nella ripresa invece, soliti ritmi con ilche trova il gol del tris con Leone che mette in cascina il risultato. Nel finale invece Aidoo trova il golbandiera.