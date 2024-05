Inter-Sassuolo Primavera 0-2 al 45? | buio totale in difesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024), match valido per la semifinale del Campionato, sta andando in scena allo stadio “Fiesole” di Bagno a Ripoli. Il primo tempo è terminato 0-2 (qui il Live della partita).– Si chiude con il risultato di 0-2 il primo tempo di, prima semifinale del campionato. Christian Chivu si affida ai big, con il tridente offensivo composto da Kamate, Sarr e Owusu. Parte subito forte ildi Bigica che dopo appena sei minuti trova il gol del vantaggio. Bruno tira di sinistro, Raimondi risponde bene ma lascia la palla in area di rigore: dopo il colpo di tacco di Knezovic la palla ritorna a Bruno che da pochi passa manda in rete. Al 25? arriva la doccia gelida per i nerazzurri con Flavio Russo che trova il gol del raddoppio.