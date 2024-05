Inter ora si rifa sul serio | parte l’operazione 20+1

(Di lunedì 27 maggio 2024) Verona-2-2 ha chiuso il campionato dei nerazzurri, che con 94 punti in classifica hanno messo il proprio sigillo sulla vittoria del ventesimo campionato. E alla prima stagione della proprietà Oaktree, l’obiettivo sarà quello di riconfermarsi, con la strada tracciata verso il ventunesimo scudetto. STRADA TRACCIATA – Sebbene ufficialmente si sia aperta con Verona-di ieri, l’era Oaktree ha inizio proprio da oggi. Importanti gli incontri già fissati con Simone Inzaghi per definire le strategie di campo, e con l’agente di Lautaro Martinez per blindare l’uomo simbolo e capitano di questa squadra. La nuova proprietà ha già reso chiare le sue intenzioni relativamente alla società e la strada è già tracciata in vista del prossimo anno. Certo, sognare un bel percorso in UEFA Champions League è d’obbligo, ma ancor più importante sarà riconfermarsi campioni d’Italia.

