Inter Oaktree convoca l'assemblea degli azionisti per martedì 4 giugno

Zilliacus, l’imprenditore ormai in voga per il suo desiderio di acquistare l’Inter, è ritornato a parlare in merito al futuro del club. Club appena rilevato da Oaktree. IDEA DI FONDO ? Dopo aver parlato a Inter-News.it, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus parla ancora stavolta a Market ... inter-news