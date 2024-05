Inter-Oaktree | assemblea degli azionisti fissata il 4 giugno

Inter, Oaktree convoca l'assemblea degli azionisti per martedì 4 giugno - Inter, Oaktree convoca l'assemblea degli azionisti per martedì 4 giugno - Oaktree ha deciso. L`assemblea degli azionisti dell`Inter, nella quale saranno nominati il nuovo cda e il nuovo presidente, andrà in scena martedì 4 giugno. Come. calciomercato

Oaktree-Inter, scelta la data dell'assemblea degli azionisti: appuntamento fissato per martedì 4 giugno - Oaktree-Inter, scelta la data dell'assemblea degli azionisti: appuntamento fissato per martedì 4 giugno - L'assemblea degli azionisti dell'Inter, nella quale saranno nominati il nuovo CdA e il nuovo presidente, andrà in scena martedì 4 giugno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: la convocazione è partita ... fcinternews

