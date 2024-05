Inter lettera di Oaktree | successo fuori e dentro il campo il messaggio che scalda i tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il fondo, nuovo proprietario dell’, ha recentemente inviato unaainerazzurri per raccontare quali sono gli obiettivi in vista della prossima stagione calcistica. Questo il testo completo: “A tutti iNerazzurri, oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra. Mentre assumiamo la proprietà del Club, vogliamo ribadire il nostro impegno per la prosperità e ildella Società. Sin dal 2021, siamo partner e sostenitori dell’; apprezziamo grandemente l’eredità storica e lo spirito incrollabile di giocatori e. La vostra passione e la vostra fedeltà sono il cuore pulsante e la fonte delduraturo dei Nerazzurri. Siamo orgogliosi che il nostro finanziamento nel corso degli ultimi tre anni abbia contribuito a sostenere i recenti successi del Club.