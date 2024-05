Inter Lautaro | A Milano sono a casa è simile all’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ospite insieme alla moglie Augustina alla quarta puntata del podcast di Diletta Leotta, l’attaccante dell’Martinez, ha dichiarato cheè ormaiper lui: “Grazie al calore dei tifosi misentito adal primo momento. Cisicuramente tante cose similie altre invece diverse. Ci abbiamo messo un po’ a capire questa cosa, però io misentito sempre a“. Il Toro ha poi aggiunto: “Per me, ma in generale per un calciatore che arriva in un nuovo Paese, è importante sentire il calore dei tifosi o avere aiuto da tutta la gente che lavora per l’. Ed e io questo l’ho avvertito dal primo giorno chearrivato. Questo per me è stato fondamentale, perché all’inizio non giocavo, ero giovane, quindi era importante avere questo supporto“.