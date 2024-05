Inter la TOP 11 degli acquisti e delle cessioni con Suning

L’ Inter esse per l’ Inter dopo l’avvicendamento tra Suning e Oaktree riguarda non solo i potenziali acquirenti ma anche e soprattutto le aziende in grado di fare da sponsor alla società nerazzurra. E già nel periodo “cinese” si sono avvicinati al mondo nerazzurro diversi partner MILANO – L’uscita di ... inter-news

Oaktree non perde tempo e questo è senza dubbio positivo per tutta la situazione Inter dopo l'uscita di scena di Suning… e dei suoi naming rights. La nuova proprietà americana, in attesa di insediarsi con tutte le cariche ufficiali, prepara il piano strategico per valorizzare il suo asset MILANO ...