Inter Di Gennaro | Ho realizzato il mio sogno dopo 21 anni una serata indimenticabile

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Raffaele Di, portiere dell’, ha esordito in Serie A con la maglia neroazzurra, non nascondendo la sua grande emozione Un emozione unica quella vissuta da Raffaele Di, portiere dell’, che ha celebrato contro l’Hellas Verona il proprio esordio in Serie A con la casacca neroazzurra. Ecco il suo pensiero sui social. ESORDIO CON L’