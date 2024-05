Inter, Chivu annuncia l’ADDIO: «Ho imparato tanto, sul mio FUTURO posso dire che…» - Inter, chivu annuncia l’ADDIO: «Ho imparato tanto, sul mio FUTURO posso dire che…» - Cristian chivu, allenatore dell’Inter Primavera, ha annunciato il suo addio al club nerazzurro ai microfoni di Sportitalia. parole – «Cosa è successo Il bello del playoff è che dà a tutte le squadre ... calcionews24

PRIMAVERA - Inter, Chivu: "Si chiude il mio percorso dopo sei anni stupendi" - PRIMAVERA - Inter, chivu: "Si chiude il mio percorso dopo sei anni stupendi" - Cristian chivu, allenatore dell‘Inter Primavera, a Sportitalia, dopo l’eliminazione dalla semifinale scudetto per mano del Sassuolo, ha parlato del suo futuro, congedandosi, di fatto, dal club.Queste ... napolimagazine

UFFICIALE - Niente Ajax per Chivu: i Lancieri scelgono Farioli, firma su un contratto triennale - UFFICIALE - Niente Ajax per chivu: i Lancieri scelgono Farioli, firma su un contratto triennale - Sfuma l'ipotesi Ajax per Cristian chivu, accostato nelle scorse settimane al club olandese per la panchina della prossima stagione. I Lancieri, che secondo alcuni organi di informazione avevano pensat ... informazione