Inter - andamento dei prestiti | Carboni gi - un ritorno dopo tre mesi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. La Ternana di Francoretrocede in Serie C, mentre in Belgio si registra un. RIEPILOGO– Sempre più giocatori dell’in prestito stanno concludendo la stagione. E per alcuni si sta concretizzando il peggiore degli scenari. Questo è il caso di Franco, che crolla in casa con tutta la Ternana contro il Bari. I pugliesi si impongono per 3-0, condannando gli umbri alla retrocessione in Serie C. Mentre in Serie A si segnala una buonissima prestazione del fratello Valentincontro la Juventus, nonostante la sconfitta (2-0). Buone notizie invece dal Belgio, dove si rivede Zinho Vanheusden. Il difensore classe 1999 ritorna in campo a treesatti dall’ultima volta, subentrando nell’vallo di Mechelen-Standard Liegi.