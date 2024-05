Intelligenza artificiale e privacy | a rischio i dati personali in rete Sharenting - pericolo per i bambini

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio 2024 –, opportunità, rischi e sfide, un focus promosso dall’Autorità Garante per laoggi a Villa Bardini a Firenze per sviluppare un confronto costruttivo con i principali stakeholder pubblici e privati sul futuro della protezione deiin un mondo caratterizzato dall’innovazione tecnologica. Sarà Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante, ad aprire i lavori dopo i saluti del presidente Pasquale Stanzione. Quali sono le principali preoccupazioni in materia dilegate all’uso dell’e dei big data? "L’impatto dell’sullae più in generale sui diritti fondamentali – risponde la vicepresidente – è enorme. In materia di, le preoccupazioni principali sono legate alla vasta raccolta di, anche, dallaper addestrare questi sistemi senza il consenso degli interessati.

“Considerati gli attuali dati dell’inflazione nella prossima riunione della Bce mi aspetto una prima mossa per ridurre i tassi. Non credo di svelare nessun segreto perché è una convinzione diffusa. I dati rec enti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ... ilsole24ore

accademici e Intelligenza artificiale generativa : Nuove linee guida etiche in Arrivo Ricercatori britannici stanno sviluppando un kit di strumenti per supportare gli accademici nell’uso etico dell’intelligenza artificiale generativa (genAI). La guida di Wendy Moncur: Risolvere i Dilemmi Etici ... newsnosh

Come riconoscere un testo creato con l' Intelligenza artificiale ? Come capire se un video è stato creato con l' Intelligenza ? E un'immagine? L'articolo Come riconoscere testo o video creato con Intelligenza artificiale proviene da LE VOCI DI DENTRO. lucascialo

Tempo di grandi dimissioni. Ma più della metà si pente - Tempo di grandi dimissioni. Ma più della metà si pente - Mancanza di equilibrio tra vita lavorativa e privata. Preoccupazione per l'intelligenza artificiale. Focus sull'importanza del benessere e della felicità sul lavoro. È ANCORA tempo di grandi ... quotidiano

Intelligenza artificiale e privacy: a rischio i dati personali in rete. Sharenting, pericolo per i bambini - intelligenza artificiale e privacy: a rischio i dati personali in rete. Sharenting, pericolo per i bambini - La vicepresidente dell’Autorità garante Cerrina Feroni spiega l’effetto bomba dei nuovi sistemi che raccolgono informazioni senza il consenso. Profilazione degli individui e manipolazione del pensiero ... lanazione

L’impatto dell’IA sull’occupazione: "Un’opportunità per tanti giovani" - L’impatto dell’IA sull’occupazione: "Un’opportunità per tanti giovani" - Il mondo del lavoro sta subendo una rivoluzione grazie all'intelligenza artificiale generativa. Le piccole e medie imprese italiane potrebbero raddoppiare i profitti in tre anni se utilizzassero corre ... quotidiano