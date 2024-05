Insonnia notturna forse hai sempre sbagliato | qual è la ‘cattiva’ abitudine da eliminare immediatamente

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’è una condizione che affligge moltissime persone, talvolta causata da cattive abitudini poco note. Dormire è fondamentale, permette non solo di rigenerare le cellule, ma di poter resettare anche il corpo. È essenziale, non a caso i medici consigliano di riposare almeno otto ore ogni notte. In molti casi rispettare tale indicazione non è facile, sia per motivi di lavoro e di organizzazione familiare che per quanti hanno difficoltà vere e proprie nel dormire e nel farlo in maniera totale per tutto il tempo., la cattivadasubito (notizie.com)C’è chi si sveglia ripetutamente durante la notte e chi riesce a dormire solo poche ore. Quello che appare come un problema non rilevante invece alla lunga si trasforma in un deficit sia per la salute che per la stabilità mentale.