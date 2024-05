Informazione - questa sconosciuta Rete mangiatutto e febbre social

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Come è cambiata l’nell’ultimo mezzo secolo". Di questo parlerà il giornalista Ivo Brocchi ai ragazzi del liceo scientifico nell’ultima lezione della scuola di educazione civica, nata da un’idea di Stefano Tenti. "Per leggere un tema del genere va capito come è cambiata la società. L’non è staccata dal mondo, ne è parte". Quindi come è cambiata l’? "In peggio come qualità. Per spiegarlo farò una fotografia degli anni ‘70-‘75, rispetto a quella di oggi. Mentre la foto del passato è semplice, fatta di cinque voci, oggi è fatta di un mondo complicato, dove lasta mangiando tutto, soprattutto i rapporti tra chi legge e chi produce". Partiamo dagli anni Settanta... "I giornali erano in buonissima salute, c’erano i grandi e i piccoli giornali e quelli di partito.