Influenza aviaria Remuzzi | Un pericolo è il maiale che può diventare un animale intermedio Attenzione a latte e carne crudi

(Di lunedì 27 maggio 2024) “L’non deve arrivare all’uomo”. Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, si aggiunge alla voce degli scienziati che chiedono monitoraggio, sorveglianza, prudenza pur “senza allarmismi”. Il virus A H5N1 “è riuscito a passare dai volatili alle mucche e questa è una brutta cosa – spiega all’Adnkronos Salute – perché vuol dire che è capace di fare il salto in altri animali” eefficiente nella trasmissione in nuove specie, come dimostra l’epidemia registrata dagli Stati Uniti nelle mucche da. “Non deve arrivare all’uomo perché non è un’normale: può non creare problemi, ma potrebbe anche dare delle manifestazioni cliniche gravi, anche più gravi del Covid.