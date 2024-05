Influencer ferita Scarcerato il marito Ma ha il divieto di avvicinarsi a lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) È tornato nella casa dei genitori, in un paese della provincia di Biella, dopo tre giorni di carcere Jonathan Maldonato, il37enne dell’infuencer Soukaina El Basri, nota come Siu, ancora in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara per la graveal torace, ma considerata fuori pericolo dai medici che la stanno seguendo. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso che non esistevano i presupposti per tenere in carcere l’uomo che, al momento, è indagato per tentato omicidio ma che si è sempre dichiarato innocente. Il provvedimento del gip, che gli impone di nonalla donna e l’obbligo di dimora a casa dei genitori, gli è stato notificato sabato sera in carcere. Espletate le pratiche Maldonato ha raggiunto la casa dei genitori dove già si era trasferito con le figlie dopo il sequestro della villetta di Chiavazza, alla periferia di Biella dove viveva la coppia.