Inferno in Papua Nuova Guinea la montagna frana | oltre duemila morti Inghiottiti 6 villaggi

Si teme che siano almeno 2.000 le persone sepolte dall’enorme frana che ha travolto il Villaggi o Yambali, in Papua Nuova Guinea . Lo riferisce il National Disaster Center del paese. Otre 150 le case, divise in 6 Villaggi (abitati da almeno 4mila persone), che sono state sepolte dal fango e i ... secoloditalia

Il dissesto idrogeologico tra le possibile cause della frana in Papua Nuova Guinea - Il dissesto idrogeologico tra le possibile cause della frana in papua nuova Guinea - Si valuta che lo smottamento abbia travolto circa 150 case, divise in sei villaggi, abitati da almeno 4mila persone. La frana ha accumulato detriti in un perimetro pari a 4 campi di calcio. Ma l'area ... rainews