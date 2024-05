Indoor Rowing tutto pronto per la terza edizione del Challenge Filippo Mondelli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tra due settimane, esattamente dal 10 al 16 giugno, per il terzo anno consecutivo, tutti in gara nel ricordo del campione di canottaggio. Il Gruppo Nautico Fiamme Gialle insieme all’Associazione IO SONOAPS, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia, organizzano la 3ªdel, manifestazione promozionale online di, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Una competizione non agonistica con prova individuale di 1 minuto, aperta a chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. Infatti, la tassa di iscrizione è una vera e propria donazione a partire da una quota minima di 10 euro.

Atletica, Filippo Randazzo torna oltre gli 8 metri: minimo per gli Europei! Furlani con la world lead all’aperto - Atletica, filippo Randazzo torna oltre gli 8 metri: minimo per gli Europei! Furlani con la world lead all’aperto - filippo Randazzo è tornato oltre gli otto metri a distanza di due anni dall'ultima volta oltre la sempre iconica barriera del salto in lungo. L'azzurro si ... oasport

Atletica: oggi e domani a Palermo, da Larissa Iapichino a Filippo Randazzo e Riccardo Meli, in pista e in pedana tanti big azzurri e siciliani - Atletica: oggi e domani a Palermo, da Larissa Iapichino a filippo Randazzo e Riccardo Meli, in pista e in pedana tanti big azzurri e siciliani - La siracusana Elisa Valenti (Atl. Sr) in azione L’etnea Agata Valentina Rubino (Pro Sport Valguarnera) I due tecnici azzurri filippo Di Mulo e Michele Basile E domani sempre nel lungo, ma al maschile ... lasicilia

Le stelle dell’atletica nazionale e internazionale pronta a sfidarsi ad Asti al Grifone Meeting - Le stelle dell’atletica nazionale e internazionale pronta a sfidarsi ad Asti al Grifone Meeting - filippo Tortu, dopo i 200 metri del Roma Sprint Festival ... 4,50 domenica scorsa a Barcellona), Great Nnachi (4,45 nell’ultima stagione indoor), Maria Roberta Gherca (4,40) e Virginia Scardanzan ... atnews