India 6 neonati morti nell’incendio di una clinica | arrestate due persone

(Adnkronos) – Sei neonati hanno perso la vita in un tragico incendio presso il New Born Baby Care Hospital di Vivek Vihar a Delhi. Il ministro della Sanità Saurabh Bharadwaj ha assicurato che sul caso verranno presi provvedimenti rigorosi. Secondo le autorità, 12 bambini sono stati salvati dal ... webmagazine24

Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 17:01 Un incendio è scoppiato ieri nel tardo pomeriggio nell’ ospedale pediatrico New Born Baby Care in India a Nuova Delhi nel distretto di Vivek Vihar. Sette neonati hanno perso la vita nell’incidente. India , l’ incendio nell’ ospedale pediatrico Il ... ildifforme

Incendio in un reparto maternità: morti sei neonati - Incendio in un reparto maternità: morti sei neonati - Tragedia in india, dove sette neonati sono morti in un incendio che ha devastato un ospedale pediatrico. È accaduto a Nuova Delhi. Subito dopo l’allarme sono stati dodici i neonati… Leggi ... informazione

Neonati morti in un incendio a Nuova Delhi, arrestati proprietario dell’ospedale e un medico: “Reparto affollato senza uscite di sicurezza” - neonati morti in un incendio a Nuova Delhi, arrestati proprietario dell’ospedale e un medico: “Reparto affollato senza uscite di sicurezza” - L’incendio era scoppiato nella serata di sabato 25 maggio 2024, in una struttura pediatrica di Nuova Delhi, in india: nonostante l’intervento dei soccorsi, sei neonati non erano riusciti a ... tag24

Due arresti dopo la morte di sei neonati in un ospedale di New Delhi - Due arresti dopo la morte di sei neonati in un ospedale di New Delhi - La polizia indiana ha annunciato il 27 maggio di aver arrestato un medico e il proprietario di un ospedale pediatrico senza licenza di New Delhi in seguito alla morte di sei neonati in un incendio ... internazionale