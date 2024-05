Indagato Bargone sottosegretario di Prodi D’Alema e Amato L’accusa | tangente da 64mila euro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dai palazzi del potere come potentenei governi di centrosinistra guidati daalle pesanti accuse di corruzione e turbativa d’asta: è la parabola di Antonio. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera,, più volte viceministro ai Lavori pubblici il politico èper aver percepito 64 milaper “oliare” i rapporti di un’impresa in un appalto per lavori autostradali. Un appalto da capogiro: 76 milioni di. Chi è Antonio, dal Pci ai Ds all’Ulivo Brindisino trapiantato a Roma, Antonio(nella foto) era stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel 2021 su disposizione della Procura di Benevento per corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.