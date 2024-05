Incubo Sella - ancora ko con Latina Chiusi vince e risale a meno sei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) benacquista84cento 81 BENACQUISTA : Borra 16, Collazo ne, Alipiev 16, Cicchetti 25, Spadone, Mayfield ne, Parrillo 7, Rapetti ne, Amo 10, Romeo ne, Moretti 10. All. SaccoCENTO: Bruttini 3, Delfino 20, Moreno 3, Toscano 6, Mussini 26, Bucciol ne, Palumbo 12, Ladurner 8, Musso 3, Archie. All. Mecacci Arbitri: Masi, Bonotto e Berlangieri Note: parziali 25-15, 46-41, 64-59. Tiri liberi15/16, Cento 10/14. Non basta una reazione d’orgoglio allaCento per conquistare la vittoria sul campo della Benacquista. La squadra di Mecacci si costruisce una possibilità ma la spreca al supplementare e per la salvezza aritmeticamente c’èda lottare. Cento va a caccia dei punti che le servono per la salvezza ma forse non con la giusta determinazione.