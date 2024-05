Incidente tra auto e moto sulla via del Mare il barman Marco Filomeno muore a 30 anni

Schianto sulla via del Mare , si scontrano una moto e un' auto mobile: morto un centauro di 30 anni , strada chiusa in entrambi i sensi.Continua a leggere fanpage

Roma, 26 maggio 2024 – Incidente mortale sulla via del Mare : un 30enne in sella a una moto Yamaha ha perso la vita dopo lo scontro con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 49 anni, all’altezza di Tor di Valle. Diverse pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi. La via del Mare è ... ilfaroonline

