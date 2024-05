(Di lunedì 27 maggio 2024)lungo la via, nella zona di Civitavecchia: a bordo dell'mobili due donne e la piccola, trasferite in ambulanza all'. .

Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) – morta una 40enne in un grave incidente oggi a Roma . Il sinistro, che si è verificato introno alle 16 in via Aurelia Antica , all'altezza del civico 112, ha coinvolto tre veicoli: una Toyota Yaris, condotta da una donna di 55 anni, una Peugeot 208 alla ... dayitalianews

Santa Marinella , 22 maggio 2024 – Alle 17 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono giunti al chilometro 57 dell’Aurelia, nel comune di Santa Marinella , per un Incidente stradale. Una donna alla guida di una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ... ilfaroonline

Incidente sull'Aurelia: auto contro muro del commissariato: tre feriti, fra loro una bimba di 7 mesi - incidente sull'aurelia: auto contro muro del commissariato: tre feriti, fra loro una bimba di 7 mesi - L'incidente stradale domenica pomeriggio a Civitavecchia, in provincia di Roma. La richiesta d'intervento ai soccorsi intorno alle 17:40 del 26 maggio sulla via aurelia Nord, dove un'auto, per cause ... romatoday

Incidente in via Aurelia, auto si schianta contro un muro: in ospedale bimba di 7 mesi - incidente in via aurelia, auto si schianta contro un muro: in ospedale bimba di 7 mesi - è stata chiusa la via aurelia nord fino al termine delle operazioni. Oltre a loro, sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi ... fanpage

Auto contro un muro in via Aurelia Nord, due donne e una bambina trasferite in Ospedale - Auto contro un muro in via aurelia Nord, due donne e una bambina trasferite in Ospedale - CIVITAVECCHIA – Alle ore 17.40 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via aurelia nord, Civitavecchia, per un incidente stradale. Una vettura di media cilindrata, per cause in corso di ... centumcellae