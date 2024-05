Incidente in scooter coppia di senesi muore in Sardegna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Siena, 27 maggio 2024 – Tragedia indove unadi Sie na ha perso la vita in unstradale. Le vittime sono Vittorio Mariotti e Carla Pisani. I due viaggiavano a bordo di uno. Secondo quanto emerso lui sarebbe morto sul colpo mentre la moglie è stata prima trasportata in ospedale a Sassari con l’elisoccorso dove è rimasta ricoverata du giorni, ma questa mattina è morta. L’è avvenuto sabato scorso, 25 febbraio, a Bottida nel Sassarese. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. .

