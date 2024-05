Incidente a Giugliano - autocompattatore finisce contro impalcatura

La tragedia sull'Asse Mediano, in direzione Lago Patria. L'impatto col guardrail è stato fatale per uno dei due conducenti ilgiornale

Gaetano Di Vaio non ce l’ha fatta. L’attore e produttore cinematografico, tra i produttori della serie Gomorra, è morto. Il 16 maggio aveva avuto un incidente cadendo dalla moto. Da allora era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Giugliano. Ma non si è più ripreso . ... iodonna

incidente oggi pomeriggio a Giugliano, in via Selva Piccola, arteria di collegamento tra via I Maggio e il quartiere periferico di Casacelle. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Giugliano, incidente in via Selva Piccola: auto sfonda recinzione e finisce contro abitazione Un uomo alla ... teleclubitalia