Incidente a Castellammare - Salvatore muore a 19 anni | denunciata 26enne senza patente

Lo schianto nella notte di domenica in via Ripuaria, nel Napoletano; denunciati una 26enne senza patente per omicidio stradale e un 51enne per favoreggiamento.Continua a leggere fanpage

Francesco Messineo travolto e ucciso a Roma, la moglie: «Quella ragazza ha ucciso il mio Lello e adesso deve pagare» - Francesco Messineo travolto e ucciso a Roma, la moglie: «Quella ragazza ha ucciso il mio Lello e adesso deve pagare» - Mi sembra di aver perso tutto. Anzi: so di aver perso tutto, la nostra famiglia è distrutta». Sulla dinamica dell’incidente cosa le hanno riferito «Le indagini sono ancora in corso. I vigili sono ... ilmattino

Lo strazio per Sasà investito dalla ragazza senza patente: “La nostra vita non sarà più la stessa” - Lo strazio per Sasà investito dalla ragazza senza patente: “La nostra vita non sarà più la stessa” - La tragedia dell'incidente stradale a castellammare di Stabia ha scosso profondamente non solo i familiari e gli amici di Salvatore Vertolomo, ma anche ... ilfattovesuviano

Incidente a Castellammare di Stabia, Salvatore Vertolomo morto a 19 anni - incidente a castellammare di Stabia, Salvatore Vertolomo morto a 19 anni - Si chiamava Salvatore Vertolomo, e aveva appena 19 anni, il giovane di Boscoreale (Napoli) deceduto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a castellammare di Stabia, quando il suo ... fanpage