Inchiesta Toti-Liguria | Può inquinare le prove Aldo Spinelli resta ai domiciliari

(Di lunedì 27 maggio 2024) La gip respinge l’istanza per la revoca deiall’imprenditore, arto nel corso delle indagini sulla corruzione che interessa i vertici regionali della. La giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, ha respinto la richiesta degli avvocati dell’imprenditore portuale. Aianche il presidente di Regione, Giovanni. L’istanza presentata dai legali Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza è stata respinta poiché “sussiste il rischio cheacquisisca nuovi incarichi e cariche societarie o continui a perseguire interessi imprenditoriali, curando, dirigendo e gestendo le pratiche societarie”.Leggi anche:, spunta l’imprenditrice che diceva no alle mazzette: “È corruzione” La decisione della giudice La giudice ritiene “che la misura in corso, tenuto conto altresì del brevissimo tempo intercorso dall’applicazione, avvenuta il 7 maggio scorso, appare proporzionata e adeguata in relazione al grado di esigenze cautelari da soddisfare“.

