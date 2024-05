Inchiesta Liguria Signorini dai pm Dai soldi ai benefit | ecco di cosa parlerà

(Di lunedì 27 maggio 2024) È in corso in procura a Genova l'interrogatorio di Paolo Emilio, ex presidente del porto del capoluogo ligure, che dal carcere di Marassi ha chiesto di essere sentito dai pm. Dopo l'interrogatorio fiume di Giovanni Toti, giovedì scorso, si sta quindi svolgendo un altro momento chiave per l'per corruzione che sta sconvolgendo la. Dalla sua villa ad Ameglia (La Spezia), dove è costretto agli arresti domiciliari, il presidente di Regione guarda con ansia a Genova, desideroso di capire chedirà ai giudici. L'ex numero uno del porto e poi ad di Iren, sospeso da tutte le funzioni, aveva preso tempo di fronte al gip per leggere bene le carte della accusa e definire la strategia difensiva. Intanto il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni che ha respinto l'istanza dei difensori di Aldo Spinelli che chiedevano la revoca degli arresti domiciliari per il loro assistito.

Aldo Spinelli dovrà restare ai domiciliari. L'ha deciso la giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, che ha respinto la richiesta degli avvocati dell'imprenditore portuale, indagato per corruzione nell'Inchiesta che ha scosso la Liguria e vede ai domiciliari anche il presidente di

