Incentivi per acquisto elettrodomestici, audizione di Confartigianato e Cna - incentivi per acquisto elettrodomestici, audizione di Confartigianato e Cna - ROMA - Martedì 28 maggio la Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante incentivi per l’acquisto ... lopinionista

Ecobonus e rottamazione 2024, ecco che c’è da sapere per acquistare un’auto nuova - Ecobonus e rottamazione 2024, ecco che c’è da sapere per acquistare un’auto nuova - Dopo tanta attesa, il Governo sblocca gli incentivi 2024 per l’ acquisto di nuove auto a basso impatto ambientale. La piattaforma online con cui i rivenditori di automobili potranno prenotarli per i p ... ilfattoquotidiano

Electrolux presenta nuove asciugatrici e lavatrici iperconnesse ed ecologiche - Electrolux presenta nuove asciugatrici e lavatrici iperconnesse ed ecologiche - (Adnkronos) – Electrolux, brand svedese di elettrodomestici, ha presentato la sua nuova gamma smart hi-tech dedicata alla cura dei capi, che ha l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale e al contem ... informazione