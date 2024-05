Incendio nella soffitta | evacuati mamma e figlio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unsi è sviluppato ieri mattinadi una abitazione a Collemarino. Era mezzogiorno quando il proprietario, in via Pacinotti, ha chiamato il 115 chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Dalla, che si accede attraverso una botola all’interno dell’appartamento situato al quarto piano, proveniva una nuvola di fumo che ha invaso anche il piano sottostante. Gli inquilini, una donna di 32 anni e il, sono stati fatti evacuare. Lanon era munita di finestre quindi l’unico sfogo era l’appartamento di sotto dove sono state aperte le finestre. I vigili del fuoco sono saliti per spegnere l’che sarebbe partito da una caldaia. Lo stabile non è stato dichiarato inagibile. La 32enne ha avuto bisogno delle cure sanitarie sul posto.

