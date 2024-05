Incassi cinema in vetta Furiosa | A Mad Max Saga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Conquista la cima del box office italiano: A Mad Max, quinto capitolo del franchise diretto da George Miller, appena passato fuori concorso a Cannes, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, che guadagna in quattro giorni 694.585 euro. Scende al secondo posto If - Gli amici immaginari, scritto e diretto da John Krasinski, con Ryan Reynolds e Cailey Fleming con 430.035 euro nel week end, per un totale in due settimane di 1.321.157 euro. Slitta di un gradino anche Il Regno del pianeta delle scimmie, nel nuovo capitolo diretto da Wes Ball, con 306.636 euro per un botteghino complessivo di 2.509.676 euro. Nuovo ingresso al quarto posto per Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, originale rilettura della formazione di Maria di Nazareth con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, che in quattro giorni ottiene 151.