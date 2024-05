Inaugurata la Situation Room del Giubileo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – È statala Sala Situazione(SSG) che sovrintenderà e coordinerà le attività di controllo degli eventi nel 2025. Si tratta di una sorta di “cabina di regia” operativa che vigilerà sulla buona riuscita deldel prossimo anno. Oltre al responsabile del progetto Accoglienza per il, Agostino Miozzo, presenti funzionari e dirigenti del Dicastero per l’Evangelizzazione S. Sede, il Dipartimento della Protezione civile Presidenza del Consiglio, la Prefettura e Questura di Roma, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile regionale, il Volontariato territoriale, l’Ares 118, Roma Servizi per la Mobilità e Aeroporti di Roma. Per Roma Capitale erano presenti: Direzione Servizi turistici e d’impresa per assistenza ai pellegrini, Polizia locale, Protezione civile, Ufficio Stampa e i Dipartimenti Cybersecurity e Sicurezza urbana, CSIMU, Ambiente e Decoro urbano, Politiche sociali e Salute.