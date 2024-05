In Procura l’antenna nel parco Esposto del comitato residenti contro il traliccio che tocca il cielo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’antennone, nel cuore delMontessori, spuntò l’estate scorsa all’improvviso, come i funghi dopo la pioggia. Ma ill’avevano detto che non si sarebbero rassegnati. E nei giorni scorsi, dopo essersi rivolti a un legale, hanno depositato inunl’impattantealto 34 metri. Il contenuto non viene svelato, asseritamente per ragioni di indagini in corso, ma tant’è. Sin da subito gli abitanti della zona di via Cilla avevano accusato il Comune di non aver fatto nulla per impedirne l’istallazione. Né, da parte della giunta, parandosi dietro la concomitanza degli aventi alluvionali, erano state fornite informazioni al riguardo, sull’iter e sull’avvio del cantiere del maxiWind che ha sventrato ildi via Lanzoni.