In 200 in piazza Douhet | Salviamo la scuola

(Di lunedì 27 maggio 2024) Circa 200 cittadini ieri mattina sono scesi ina Porto Potenza per dire no all’abbattimento dell’exelementare, dove il Comune vuole realizzare un parcheggio da 40 posti. E malgrado il cantiere sia già stato avviato, diversi portopotentini continuano a chiedere di riqualificare il plesso per convertirlo in un centro civico. Pochi giorni fa dei residenti hanno montato lo striscione "Sì centro civico, no parcheggio" sulla facciata dell’edificio. "C’è la forte opposizione della comunità nell’abbattere le ex elementari – ha detto con il megafono in mano Silvia Riccobelli, una della promotrici della protesta –. Esprimiamo la necessità di un centro civico, adeguato per una popolazione di 10mila persone. Attualmente, Porto Potenza manca di strutture essenziali come una sala studio per gli studenti universitari e delle superiori, costretti a spostarsi a Civitanova per trovare spazi adeguati.

