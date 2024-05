Implacabile Main Event Jey Uso supera The Rock Cody Orton Reigns e Punk nelle vendite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) Jey Uso da quando è diventato un wrestler singolo uscendo dalla Bloodline è diventato presto uno dei beniamini del pubblico, a dimostrazione di ciò l’accoglienza fragorosa che riceve ogni volta che si presenta in ogni arena. Magica la sua entrata a Backlash in Francia coi tifosi che lo hanno reso il più over della compagnia. Ma l’assenso del 10 volte campione di coppia non si limita solo al tifo, infatti è sempre nella top 10del merchandising. Nell’ultima settimana si èto, piazzandosi solidamente al primo posto. Ecco i dati ufficiali del WWEShop.com con le 10 magliette più vendute: 1-Jey Uso (Yeet) 2-Roman(Family Above All) 3-Randy(Strike First) 4-Stone Cold (3:16) 5-The(Final Boss) 6-Cm(Return) 7-Liv Morgan (Revenge Tour) 8-Rhodes (Camo) 9-Rhodes (Fire Logo) 10-Jey Uso (Yeet, versione bianca) Jey Uso recentemente ha perso nella finale di Raw del King of the Ring Tournament in favore di Gunther, che successivamente al ppv arabo King&Queen of the Ring ha vinto la corona sconfiggendo Randy, seppur con un finale macchiato da un errore arbitrale.