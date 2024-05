Imparare l’amore per la natura Un’estate speciale nei boschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Diversificate e in gran quantità i campi estivi attualmente in fase di definizione nel territorio della Garfagnana, con bandi comunali, dedicati a regolare i protocolli delle agevolazione, in uscita entro il primo giugno, mentre a essersi portata avanti sul tema dell’accoglienza estiva è stata la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Anche quest’anno, tra le iniziative orientate al mondo dei giovani e giovanissimi ha, infatti, predisposto un programma di soggiorni estivi gratuiti in vari ambiti territoriali, compresa la montagna e la Garfagnana, riservato a bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni d’età, appartenenti a famiglie meno fortunate. Per estendere la possibilità di soggiorno al maggior numero di giovani e per meglio rispondere alle esigenze delle singole famiglie, le attività sono organizzate in collaborazione con la Provincia di Lucca e con la Fondazione Coesione Sociale e, attraverso queste, con i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia.