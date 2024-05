Impagnatiello | si è voltatal' ho colpita

(Di lunedì 27 maggio 2024) 14.20 Alessandroal processo ricostruisce le ultime ore di Giulia.In aula,la madre e il fratello di Giulia. Racconta di aver preso un coltello dalla cucina e di averla aggredita alle spalle. "L'hoall'altezza del collo,non so con quanti colpi.Lei prima si è voltata".Dopo ,"tentai di far sparire il corpo, di darle fuoco con prodotti infiammabili per le pulizie. "L' incontro a tre? Non volevo umiliazioni sul lavoro"."L'h avvelenata perchè volevo farla abortire"."Andai a pranzo da mia madre con il suo corpo in auto".

" Giulia mi ignora. Io mi muovo, vado verso la cucina, vedo che c'era questo coltello con cui stava tagliando delle verdure", mentre era china in soggiorno per prendere un cerotto da un cassetto in basso di un mobile in quanto si era tagliata e "mi metto immobile alle spalle in attesa che si rialzi ... quotidiano

Alessandro Impagnatiello torna a parlare in aula durante il processo per l' Omicidio della fidanzata Giulia Tramontano . Davanti ai giudici il giovane ha ammesso di aver ucciso la donna, che era al settimo mese di gravidanza, e di averne occultato il cadavere. Nel suo intervento, il barista ha ... ilgiornaleditalia

Giulia Tramontano, un anno fa l'omicidio. Impagnatiello parla in Aula: "Allora ero confuso, sono cambiato" - Giulia Tramontano, un anno fa l'omicidio. impagnatiello parla in Aula: "Allora ero confuso, sono cambiato" - impagnatiello ha confermato di averle continuato a dire che ... tagliata e "mi metto immobile alle spalle in attesa che si rialzi per tornare in cucina, l'ho colpita all'altezza del collo, ma non so ... notizie.tiscali

Alessandro Impagnatiello racconta l'omicidio di Giulia Tramontano nell'interrogatorio: come l'ha uccisa - Alessandro impagnatiello racconta l'omicidio di Giulia Tramontano nell'interrogatorio: come l'ha uccisa - Un anno fa Giulia Tramontano, che aspettava un bambino e che era al suo settimo mese di gravidanza, veniva uccisa nell'appartamento in… Leggi ... informazione

Giulia Tramontano, Impagnatiello in aula: «L'ho uccisa a coltellate, poi andai a pranzo da mia madre col cadavere in auto» - Giulia Tramontano, impagnatiello in aula: «L'ho uccisa a coltellate, poi andai a pranzo da mia madre col cadavere in auto» - È il giorno di Alessandro impagnatiello, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi impagnatiello ha parlato ... leggo