Impagnatiello | Ho detto fiume di bugie

(Di lunedì 27 maggio 2024) 12.45 "La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi. Il processo mi sta aiutando a mettere a posto i tasselli confusi. Oggi sono una persona lucida". Così Alessandro,imputato al processo per l'omicidio un anno fa della fidanzata Giulia Tramontano che era al settimo mese di gravidanza.ha ammesso di averla uccisa e di averne occultato il cadavere. "Non ho mai fatto credere a Giulia di essere pazza.Avevo costruito un castello diin cui sono annegato","Undi" anche dopo l'omicidio.

