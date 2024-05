Impagnatiello parla per la prima volta in aula | Sì ho ucciso Giulia Ero confuso ora posso parlare della verità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dice di essere cambiato Alessandro, interrogato per ladavanti alla Corte d’Assise difilano nel processo in cui è imputato per l’omicidiofidanzataTramontano. Proprio un anno fa, il 27 maggio 2023, la 29enne al settimo mese di gravidanza è stata uccisa nella sua casa a Senato, nel Milanese. Dall’inchiesta è emerso chel’aveva colpita con 37 coltellate. «La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi – dice l’ex barman in– Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Orarereale, oggi sono una persona lucida». Nella ricostruzionerelazione con Tramontano, il 30enne ha di nuovo ammesso di averla fidanzata e tentato di nascondere il cadavere: «Io anon ho mai fatto credere di essere pazza.

