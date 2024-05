Impagnatiello in aula il delitto dalla voce dell’assassino | Giulia s’è voltata e l’ho colpita al collo Non si è difesa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) «In cucina vedo questo coltello con cuistava tagliando le verdure, mi posiziono alle spalle di(chesala si sposta alla cucina, ndr) eall’altezza del. Il numero di fendenti non è mai stata un’informazione a mia disposizione, ma solo attraverso la tv, solo in cella con un servizio televisivo, ho saputo di averle ferrato 37 colpi… Quando, lei era frontalmente, era verso di me…non si è, non c’è stato nessun tentativo di. E cademmo a terra»… L’agghiacciante descrizione degli istanti dell’omicidio diTramontano, incinta del piccolo Thiago, mai nato, arriva inviva, Alessandro, alla sbarra nel processo che lo vede imputato deldella compagnaTramontano, incinta, a un anno esatto da quell’efferato omicidio, avvenuto il 27 maggio 2023.