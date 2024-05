Impagnatiello in aula | Davo il veleno a Giulia mentre dormiva per farla abortire A pranzo da mia madre col cadavere in auto

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Ho somministrato ilper topi a, qualche chicco, per due volte nella prima metà di maggio. Ma non per farle del male, ma per provocare un aborto». Interrogato per la prima volta davanti alla Corte d’Assise di Milano, Alessandrodice di essere cambiato. L’uomo è imputato per l’omicidio – avvenuto proprio un anno fa, il 27 maggio 2023 – della fidanzataTramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa nella sua casa a Senago, nel Milanese. Inha ammesso di aver ucciso la compagna, ma ha precisato che la somministrazione del«non è stata una cosa continuativa. È avvenuto a maggio in due occasioni, a breve distanza». Una versione che stride con l’esito degli accertamenti scientifici chiesti dalla pm Alessia Menegazzo, secondo i quali ilsarebbe stato somministrato da parecchio tempo prima.

