Impagnatiello è andato a pranzo dalla madre dopo aver ucciso Giulia | aveva il suo cadavere nel bagagliaio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prosegue la testimonianza di Alessandro, accusato dell'omicidio volontario della compagna incintaTramontano. "Ho cercato di far sparire il corpo ma qualcosa me lo impediva sempre", racconta in aula per la prima volta. "Speravo di essere scoperto" .

A un anno esatto dall'omicidio, in aula le parole dell'ex barman reo confesso del delitto. «L'ho colpita al collo e non ha potuto difendersi». Presenti i familiari della 29enne vanityfair

È il giorno di Alessandro Impagnatiello , il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi Impagnatiello ha parlato in... leggo

Una confessione totale, drammatica, che ricalca punto per punto l’impianto accusatorio. Alessandro Impagnatiello ha ammesso di aver ucciso Giulia Tramontano, di aver nascosto il cadavere e di averla avvelenata per uccidere il bambino che aveva in grembo. La vittima fu colpita alle sp alle come ha ... ilfattoquotidiano

Giulia Tramontana, Impagnatiello: «Il veleno era per Thiago, volevo procurarle un aborto». Dopo il delitto guardò la sintesi dell'Inter - giulia Tramontana, impagnatiello: «Il veleno era per Thiago, volevo procurarle un aborto». Dopo il delitto guardò la sintesi dell'Inter - Momenti drammatici durante l'interrogatorio di Alessandro impagnatiello, il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata giulia Tramontano, morta a 29 anni mentre era incinta ... leggo

