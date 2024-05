Impagnatiello confessa tutto | Ho colpito Giulia al collo non si è difesa

“La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi. Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Ora posso parlare della reale verità, oggi Sono una persona lucida”. Così ha esordito Alessandro Impagnatiello , l’uomo imputato per il ... ilfattoquotidiano

Impagnatiello: “Ho ucciso io Giulia, mi preoccupava la carriera. Ho provato a distruggere il suo cadavere” - impagnatiello: “Ho ucciso io Giulia, mi preoccupava la carriera. Ho provato a distruggere il suo cadavere” - ROMA – Aveva già confessato di aver ucciso Giulia Tramontano, lo ha ribadito questa mattina davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano. Alessandro impagnatiello oggi ha fornito ulteriori ... dire

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in tribunale. Teste: “Cercò veleno per topi” - Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro impagnatiello in tribunale. Teste: “Cercò veleno per topi” - impagnatiello, però, la convince a non lasciarlo ... la dinamica di un omicidio che ha confessato ma che non ha mai spiegato davvero. Chiara Tramontano dedica alla sorella Giulia i versi della poesia ... msn