Impagnatiello avrebbe fatto meglio a tacere | il suo monologo fa acqua da tutte le parti

(Di lunedì 27 maggio 2024) A un anno esatto dall'omicidio di Giulia Tramontano parla per la prima volta in aula Alessandro Impagnatello. "Ho costruito un gigantesco castello di bugie", ha detto. Ma la recita continua anche in tribunale: un fiume di parole che altro non è che una tragica fiera della vanità. .

Omicidio Senago: Impagnatiello, 'non so perché ho ucciso, veleno per abortire'/Adnkronos - Omicidio Senago: impagnatiello, 'non so perché ho ucciso, veleno per abortire'/Adnkronos - Milano, 27 mag. (Adnkronos) - L'apparenza più che i fatti. In un interrogatorio infarcito di bugie e omissioni Alessandro impagnatiello sembra più interessato a difendere la sua immagine che a restitu ... lanuovasardegna

Omicidio Senago: Impagnatiello, 'stregato e scelto dall'altra donna' - Omicidio Senago: impagnatiello, 'stregato e scelto dall'altra donna' - Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Era l'oggetto del desiderio dei miei colleghi, ma lei si avvicinava a me, sempre di più. E' come se fossi stato scelto da lei" e questo dava "una forma di appagamento ch ... lanuovasardegna

Femminicidio Giulia Tramontano, l'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello: l'arrivo in tribunale dell'ex barman - Femminicidio Giulia Tramontano, l'interrogatorio di Alessandro impagnatiello: l'arrivo in tribunale dell'ex barman - L’ex barman sarà in aula (nel processo senza telecamere), davanti alla corte d'assise di Milano, per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna ... lastampa