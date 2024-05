Impagnatiello allora ero confuso e sono cambiato

(Di lunedì 27 maggio 2024) "La persona che ero in quel periodo non è quella di oggi. Questo processo mi sta aiutando a mettere a posto dei punti che avevo sparsi, dei tasselli confusi. Ora posso parlare della reale verità, oggiuna persona lucida". Così ha esordito Alessandro, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, la suafidanzata al settimo mese di gravidanza, morta un anno fa. Rispondendo a una domanda precisa, ha ammesso di aver ucciso Giulia e di aver occultato il cadavere. Ora sta ricostruendo la loro relazione. .

