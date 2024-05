Impagnatiello | A pranzo da mia mamma con il cadavere di Giulia nell' auto

È il giorno di Alessandro Impagnatiello , il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi Impagnatiello ha parlato in... leggo

Prosegue la testimonianza di Alessandro Impagnatiello , accusato dell'omicidio volontario della compagna incinta Giulia Tramontano. "Ho cercato di far sparire il corpo ma qualcosa me lo impediva sempre", racconta in aula per la prima volta. "Speravo di essere scoperto"Continua a leggere fanpage

Omicidio Giulia Tramontano: Impagnatiello Confessa in Aula, "L'ho Uccisa e Occultato il Corpo - Omicidio Giulia Tramontano: impagnatiello Confessa in Aula, "L'ho Uccisa e Occultato il Corpo - Cronaca nazionale Milano - 27/05/2024 15:24 - È il giorno di Alessandro impagnatiello, imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese. L'omicidio ... abruzzo24ore.tv

Giulia Tramontano, processo Impagnatiello: le frasi agghiaccianti in aula «L’ho avvelenata, poi ho tentato di far sparire il corpo» - Giulia Tramontano, processo impagnatiello: le frasi agghiaccianti in aula «L’ho avvelenata, poi ho tentato di far sparire il corpo» - Cosa ha detto Alessandro impagnatiello sulla morte di Giulia Tramontano Tutto quello che ha dichiarato in aula a seguire nell'articolo ... donnapop

Dragon Quest 3 si prepara al ritorno: Square-Enix stuzzica i fan del gioco di ruolo - Dragon Quest 3 si prepara al ritorno: Square-Enix stuzzica i fan del gioco di ruolo - Il gioco di ruolo, pubblicato originariamente dalla casa giapponese nel 1988, dovrebbe tornare nei prossimi mesi con un rifacimento in alta definizione ... tgcom24.mediaset