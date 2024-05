Imagine il significato della canzone di John Lennon

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’11 ottobre 1971pubblica, il brano che diventa il simbolosua carriera da solista dopo lo scioglimento dai Beatles. Per quale motivo, però, questaha riscosso un successo così ampio tanto da venire inserita dalla rivista Rolling Stone al terzo posto nella classifica dei migliori brani musicali di tutti i tempi? Sicuramente un peso essenziale è il messaggio pacifista che è sempre stato attribuito al brano. Un’interpretazione, però, non pienamente condivisa dallo stesso. Questo, infatti, ha più volte dichiarato che il testo disi avvicinava molto di più al Manifesto comunista. All’interno del brano, infatti, si auspica la formazione di una società laica in cui non trionfino i valori del materialismo, dell’utilitarismo e dell’edonismo.

IMAGINE DRAGONS: il nuovo singolo “Nice To Meet You” [Guarda il video] - imagine DRAGONS: il nuovo singolo “Nice To Meet You” [Guarda il video] - Nice To Meet You è il nuovo singolo degli imagine Dragons tratto dal nuovo album LOOM che uscirà in tutto il mondo il 28 giugno 2024. newsic

Imagine Dragons: arriva il nuovo singolo “Nice to meet you” accompagnato dal videoclip - imagine Dragons: arriva il nuovo singolo “Nice to meet you” accompagnato dal videoclip - MILANO - Gli imagine Dragons hanno pubblicato il nuovo singolo (e videoclip) “Nice To Meet You”,tratto dal nuovo album LOOM che uscirà in tutto il mondo ... lopinionista

Imagine Dragons, arriva il nuovo album: mistero su Platzman - imagine Dragons, arriva il nuovo album: mistero su Platzman - Da quartetto a trio: tornano gli imagine Dragons, ma si infittisce il mistero legato all'assenza del batterista Daniel Platzman. rockol